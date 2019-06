Guest Book Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for Fidelina Saravia. View Sign Service Information Tyler Memorial Funeral Home Cemetery and Mausoleum 12053 State Highway 64 West Tyler , TX 75704 (903)-597-1396 Send Flowers Obituary

Nacio un 9 de febrero del ano 1926, en la ciudad de Jucuapa.



Nina Fide, asi como todos la conocieron. Ella no tuvo estudios, de nina no fue a la escuela. Por lo tanto, no tuvo un diploma o titulo, pero cuando ella tomo la decision de formar un hogar a los 19 anos, unio su vida a la de Jose Eulalio Zelaya. Empezando ahi la profesion mas dificil. Muchas veces mas complicada, y mas larga. Siendo asi la unica profesion que termina con tu ultimo suspiro en la tierra. Y los frutos de esa union fueron 12 hijos; 7 hembras y 5 varones. Como a los 52 anos tomo la decision de inscribirse en un curso de alfabetizacion que dieron en nuestro canton, El Porvenir. Pero ya ella sabia leer y escribir, pues ya habia aprendido a leer en la biblia.



Emprendedora en los negocios, muy creativa, siendo asi la costurera del canton y reconocida por sus modas y disenos. En los negocios de comida, la mejor (dicho con modestia). Pues lo que probaron de sus platillos le dieron la fama. Honrada, honesta, puyes asi enseno a sus hijos a no hacer trampa y no tener ganancias deshonestas. Siendo asi su vida transparente. Lo que era en casa era afuera. Valiente y fiel. Tanto asi que Dios la honro dandole 37 nietos, 50 bisnietos, y 4 tataranietos. 4 generaciones. Su porcion favorita, Salmos 91. La mayor parte de su vida la paso en el canton, El porvenir. Y terminando asi su trayectoria, en Tyler, TX de los EU, disfrutando con la mayor parte de su familia. Expresandolo mejor con la porcion de Lucas 1;47-50.



Y su vida esta plasmada en el Salmos 112



Nacio un 9 de febrero del ano 1926, en la ciudad de Jucuapa.Nina Fide, asi como todos la conocieron. Ella no tuvo estudios, de nina no fue a la escuela. Por lo tanto, no tuvo un diploma o titulo, pero cuando ella tomo la decision de formar un hogar a los 19 anos, unio su vida a la de Jose Eulalio Zelaya. Empezando ahi la profesion mas dificil. Muchas veces mas complicada, y mas larga. Siendo asi la unica profesion que termina con tu ultimo suspiro en la tierra. Y los frutos de esa union fueron 12 hijos; 7 hembras y 5 varones. Como a los 52 anos tomo la decision de inscribirse en un curso de alfabetizacion que dieron en nuestro canton, El Porvenir. Pero ya ella sabia leer y escribir, pues ya habia aprendido a leer en la biblia.Emprendedora en los negocios, muy creativa, siendo asi la costurera del canton y reconocida por sus modas y disenos. En los negocios de comida, la mejor (dicho con modestia). Pues lo que probaron de sus platillos le dieron la fama. Honrada, honesta, puyes asi enseno a sus hijos a no hacer trampa y no tener ganancias deshonestas. Siendo asi su vida transparente. Lo que era en casa era afuera. Valiente y fiel. Tanto asi que Dios la honro dandole 37 nietos, 50 bisnietos, y 4 tataranietos. 4 generaciones. Su porcion favorita, Salmos 91. La mayor parte de su vida la paso en el canton, El porvenir. Y terminando asi su trayectoria, en Tyler, TX de los EU, disfrutando con la mayor parte de su familia. Expresandolo mejor con la porcion de Lucas 1;47-50.Y su vida esta plasmada en el Salmos 112 Published in Tyler Morning Telegraph on June 21, 2019 Print | View Guest Book | Return to Today's Obituaries for Tyler Morning Telegraph Email Obituary Follow this Obituary Follow via email *Please enter a valid email address. Bookmark this memorial on Facebook with the My Memorials™ application. My Memorials™ helps you honor departed family members, friends, and even favorite celebrities – all on your Facebook page. on Facebook. The My Memorials Facebook app allows you to: Connect with memorials that are important to you.

with memorials that are important to you. Get updates on your memorials in your Facebook News Feed.

on your memorials in your Facebook News Feed. Share your memories with your Facebook friends. VIEW YOUR MY MEMORIALS PAGE OR Return to Obituary Thank you. You have now memorializedon Facebook. No, ThanksGO CLOSE Close